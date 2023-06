Sport: Gualtieri, per prima volta Comune Roma sostiene anche associazioni dilettantistiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta Roma Capitale sostiene "non solo gli organizzatori e gli eventi ma anche le associazioni dilettantistiche e promuove lo sport inclusivo per le disabilità. Con il nuovo regolamento, approvato oggi senza alcun voto contrario dall’Assemblea Capitolina, finalmente a Roma lo sport diventa veramente a portata di tutti. Un risultato importante ottenuto grazie all’ottimo lavoro dell’assessore allo Sport Alessandro Onorato, della commissione Sport e dei consiglieri capitolini”. Lo ha detto il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri. (Rer)