Brasile: primo caso influenza aviaria nello stato di Santa Catarina, bilancio sale a 50 (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasilia fa comunque sapere che il Paese è tutt'ora da ritenersi libero dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (Iaap), condizione secondo la quale gli altri paesi membri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (Whoa) non dovrebbero imporre divieti al commercio internazionale di prodotti avicoli brasiliani. L'influenza aviaria, al momento in fase di espansione a livello globale, è considerata una malattia virale altamente contagiosa che colpisce principalmente uccelli selvatici e domestici. (Brb)