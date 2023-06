Usa: incendi in Canada, allerta per la qualità dell’aria nel Midwest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli incendi boschivi in Canada hanno provocato una nuova coltre di fumo che ha colpito diverse città del Midwest, determinando un peggioramento importante della qualità dell’aria a causa dell’eccessiva presenza di polveri sottili. Dopo gli episodi analoghi registrati nel Nord-Est degli Stati Uniti nelle ultime settimane, questa volta gli effetti più dannosi sono stati registrati nelle città di Chicago, Minneapolis e Detroit. Le autorità locali hanno annunciato uno stato di allerta per tutto il Nord-Est dell’Illinois e nelle regioni nordorientali dell’Indiana, fino alla giornata di domani, invitando i residenti a limitare il più possibile le attività all’aperto, e ad utilizzare la mascherina in caso di necessità. Molte delle misure di allerta dovrebbero rimanere in vigore fino alla giornata di giovedì. (Was)