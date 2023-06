© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Presentazione della campagna della Polizia di Stato "E...state con noi". Dal 30 giugno al 3 settembre i consigli di guida sicura e sostenibile della Polizia Stradale accompagneranno i vacanzieri che nei fine settimana visiteranno il bel paese, dal Veneto alla Sicilia passando per la Liguria, l'Emilia Romagna, l'Abruzzo, il Lazio, la Puglia, la Campania e la Calabria. Saranno complessivamente 26 le località interessate dall'iniziativa.Roma, "Sala Planisfero" di Palazzo Cimarra, via Panisperna 200 (ore 9.30)- Presentazione di "Al centro del cerchio", il nuovo progetto sulla prima infanzia e genitorialità del Municipio Roma XV. Saranno presenti il presidente del Municipio Roma XV Daniele Torquati e l'assessora alla Scuola e alla Cultura Tatiana Marchisio.Roma, sede Municipio Roma XV, via Flaminia 872 (ore 10:30)- Conferenza sulla gestione dei rifiuti a Roma e nel Lazio promossa dal Comitato No inceneritore a Santa Palomba.Roma, piazza del Campidoglio (ore 10) (segue) (Rer)