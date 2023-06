© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eseguendo un ordine del presidente Abdel Fattah El-Sisi,, il governo egiziano ha rilasciato 32 detenuti in attesa di giudizio. Lo ha fatto sapere Tarek Al-Awadi, membro del Comitato presidenziale per la grazia, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo facebook. Il governo egiziano ha rilasciato centinaia di prigionieri dall'annuncio del dialogo nazionale lo scorso aprile. (Cae)