Usa: indagini su Trump, Rudy Giuliani interrogato nelle ultime settimane

- Lo staff di Jack Smith, il consigliere speciale nominato dal dipartimento della Giustizia, ha interrogato Rudy Giuliani, ex sindaco di New York ed ex avvocato personale di Donald Trump, nel quadro delle indagini sul tentativo di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden alle elezioni del 2020, da parte dell’ex presidente e del suo staff. Fonti anonime hanno riferito all’emittente “Cnn” che la deposizione, alla quale avrebbe partecipato anche Robert Costello, avvocato di Giuliani, avrebbe avuto luogo nelle ultime settimane. Le fonti non hanno fornito dettagli in merito ai temi affrontati durante la deposizione, ma hanno precisato che Smith, nominato dal governo per coordinare le indagini su Trump, sarebbe vicino a prendere una decisione in merito a possibili accuse nei confronti dell’ex presidente, già incriminato nel quadro delle indagini sui documenti classificati trovati la scorsa estate nella sua residenza a Mar-a-lago, in Florida. (Was)