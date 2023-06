Pa: primo via libera in Cdm alla riforma dei controlli sulle attività economiche (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La norma sulla non ripetizione per sei mesi vale anche per i controlli volontari: secondo lo schema di dlgs, infatti, chi svolge un’attività economica può anche richiedere spontaneamente, con priorità per le micro e piccole imprese, che venga verificata la conformità dei propri comportamenti. Il controllo, secondo la filosofia che ispira la riforma, “si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta” e sul “principio di leale collaborazione”. In questo senso, il dlgs sottolinea l’importanza di indicazioni puntuali soprattutto nei casi in cui si ravvisi incertezza interpretativa. In particolare, è riconosciuto il diritto di interpello alle associazioni di categoria, per avere chiarimenti rivolgendosi all’amministrazione territorialmente competente. Il provvedimento prevede inoltre che all’avvio dell’attività di controllo, i funzionari – di cui è valorizzata “l’iniziativa e l’autonomia decisionale”, per i quali è previsto un piano di formazione specifico, e la cui correttezza di comportamento viene valutata ai fini della performance – ne comunichino la durata programmata; che durante il controllo sia comunque salvaguardata l’ordinaria attività economica; che siano seguiti i principi del contraddittorio e quello della proporzionalità dei provvedimenti adottati, incluse le sanzioni, secondo il livello di rischio, il pregiudizio arrecato, e le dimensioni del soggetto controllato e all’attività economica svolta. Proprio in tema di sanzioni, “viene scongiurato – spiega il Ministro Zangrillo – che a errori di tipo meramente formale, compiuti in buona fede e comunque sanabili, corrispondano provvedimenti inutilmente punitivi, purché non vi siano reiterazioni e non si sia nel campo del diritto penale o in quello dell’Unione europea”. (Rin)