Mes: Salvini, strumento superato e inutile

23 luglio 2021

- Il Mes è "uno strumento superato, inutile, se non dannoso”. Lo ha detto a Tg2 Post il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Il Mes “in questo momento per l’Italia non ha alcun senso economico e istituzionale, perché l'economia italiana grazie agli imprenditori e ai lavoratori" va bene, "è quella che cresce di più nel 2023. Quindi parlarne adesso è assolutamente privo di senso”, ha spiegato.(Rin)