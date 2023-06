Usa: candidata presidenziale Nikki Haley attacca Trump, debole con la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex ambasciatrice statunitense Nikki Haley, candidate repubblicana alle elezioni del prossimo anno, ha criticato l’approccio dell’amministrazione di Donald Trump nei confronti della Cina, affermando che l’ex presidente si è dimostrato “debole sul piano morale” durante i suoi incontri con l’omologo cinese, Xi Jinping. Durante un discorso al think tank American Enterprise Institute, l’ex ambasciatrice Usa alle Nazioni Unite ha affermato che Trump “si è concentrato quasi esclusivamente sul rapporto commerciale che il nostro Paese ha con la Cina, tralasciando tutti gli altri aspetti relativi alla minaccia rappresentata da Pechino”. La presidenza Trump, ha aggiunto, non ha garantito agli Stati Uniti un posizionamento rafforzato in Asia sul piano militare, né ha preso provvedimenti per impedire il trasferimento di tecnologie critiche alla Cina. (Was)