Decreto Lavoro: Caparvi (Lega), governo dalla parte di lavoratori e di chi crea occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi giorni, "abbiamo sentito dai banchi dell'opposizione interventi legati ad un approccio ideologico. Ci accusano di creare povertà, sfruttamento, precarietà. Se questo quadro rispondesse a realtà, allora chiamerebbe in causa gli stessi gruppi di opposizione e gli ultimi tre ministri del Lavoro che di certo non rispondono a questo Governo". Lo sottolinea il deputato della Lega Virginio Caparvi, dichiarando voto favorevole del gruppo alla fiducia sul decreto Lavoro. "Sappiamo che il lavoro non si crea per decreto e la disoccupazione non si sconfigge per decreto. Ma compito della politica è creare condizioni favorevoli che possano rilanciare il mercato del lavoro, far crescere l'occupazione e rilanciare il nostro Paese. Bene il taglio delle tasse sul lavoro che porterà più soldi nelle buste paga dei lavoratori, bene lo stop al reddito di cittadinanza in favore di misure più importanti per i fragili ma al contempo politiche volte al reinserimento nel lavoro per gli occupabili. Bene la semplificazione in materia di rinnovo contrattuale. Finalmente, questo Governo, con la Lega e il centrodestra - conclude - ha dimostrato di essere dalla parte di chi crea lavoro e al fianco dei lavoratori per la difesa dei loro diritti".(Rin)