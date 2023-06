Imprese: Prada donerà 1 per cento proventi della collezione Re-Nylon a programma Unesco Sea Beyond

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prada donerà l'1 per cento dei proventi della sua collezione Re-Nylon al programma Sea Beyond, lanciato da gruppo e dall'Unesco nel 2019 con l'obiettivo di educare alla preservazione dei mari. Lo ha annunciato Lorenzo Bertelli, responsabile della divisione per la Responsabilità sociale di Prada, durante un incontro all'Assemblea generale degli Stati membri della Commissione oceanografica intergovernativa (Ioc) dell'Unesco. Presenti anche Vladimir Ryabinin, direttore generale aggiunto dell'Unesco e segretario esecutivo Ioc-Unesco, Liborio Stellino, ambasciatore e rappresentante permanente d'Italia presso l'Unesco, Francesca Santoro, responsabile del programma Ioc-Unesco, la surfista Maya Gabeira, il biologo marino Giovanni Chimienti e Daniele Moretti di "Sky Tg24 Italia". Il nuovo accordo fra il gruppo Prada e la Commissione oceanografica intergovernativa dell'Unesco vedrà inoltre la creazione di un Ufficio di coordinamento del decennio del mare a Venezia. (Frp)