Maltempo: Foti (Fd'I), buon lavoro a Figliuolo, scelta mirata e pragmatica

- "Auguri di buon lavoro al nuovo commissario per l'alluvione in Emilia-Romagna. L'indicazione del generale Figliuolo è una scelta mirata e pragmatica: già protagonista del piano vaccinale anti-Covid quando subentrò ad Arcuri, e attualmente a capo del comando operativo di vertice interforze, siamo certi sia la persona giusta per affrontare questa emergenza". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. "Grazie alla sua esperienza, maturata sul campo come comandante dell'Esercito e la tempra da vero alpino - prosegue - Figliuolo saprà gestire al meglio le problematiche e risponderà alle esigenze dei cittadini. Lo affiancheranno nel lavoro di ricostruzione anche i subcommissari, i presidenti di Regione Bonaccini, Giani e Acquaroli. Confidiamo nella risoluzione di tutti i meccanismi burocratici e tecnici per avviare i lavori che servono al territorio e per aiutare chi è ancora senza casa. Nonostante le polemiche politiche - cui abbiamo sempre replicato con motivazioni serie, come aver prima una stima dei danni - ribattiamo adesso con un nome che sappiamo saprà dare risposte concrete alle popolazioni colpite, certi che riusciranno a rialzarsi, grazie anche al supporto del governo della Nazione, al loro fianco sin dal primo minuto".(Rin)