Roma: blitz interforze in alloggi Erp Donna Olimpia, sequestrati 3 kg di hashish e 5mila euro, 2 arresti

- Blitz interforze nelle abitazioni Erp di via di Donna Olimpia, 30 a Roma. L'operazione condotta dal XII Distretto di Pubblica Sicurezza – Monteverde, in collaborazione con il XII Gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale e i vigili del fuoco e con l'ausilio di operatori Ama, ha permesso il sequestro di oltre 3 kg di hashish, 13 grammi di cocaina, 5.000 euro in contanti e diverso materiale utilizzato per il confezionamento degli stupefacenti. In manette sono finiti due uomini con numerosi precedenti. I due avevano infatti trasformato l'alloggio in una base di spaccio, lavorazione e conservazione della droga. (Rer)