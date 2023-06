Francia: fermato poliziotto sospettato di aver ucciso giovane che non si era fermato a blocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato posto in stato di fermo un poliziotto sospettato di aver sparato e ucciso un ragazzo di 17 anni che conduceva una macchina a Nanterre, fuori Parigi, e non si è fermato ad un blocco stradale. I test per individuare eventuali tracce di alcool e sostanze stupefacenti "sono stati effettuati e si sono rivelati negativi", ha fatto sapere la Procura con u comunicato. Sul caso è stata aperta un'inchiesta. Dopo la notizia a Nanterre si sono verificati momenti di tensione, tra poliziotti e alcuni abitanti. (Frp)