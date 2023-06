Brasile: primo caso influenza aviaria nello stato di Santa Catarina, bilancio sale a 50

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Brasile continuano a seguire da vicino la diffusione del virus dell'influenza aviaria sugli uccelli selvatici. Il ministero dell'Agricoltura ha confermato un focolaio di influenza aviaria altamente patogena nel comune di Sao Francisco do Sul, il primo registrato nello Stato di Santa Catarina. Si tratta del 50esimo caso sin qui censito dal ministero in tutto il Paese. Nel frattempo, per evitare che turisti e visitatori possano entrare in contatto con uccelli contagiati dal virus H5N1, il governo dello Stato di Espirito Santo - il più colpito dal fenomeno, con un totale di 26 casi - ha proibito a periodo indeterminato l'accesso a tredici isole turistiche al largo della costa. (segue) (Brb)