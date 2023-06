Maltempo: Barelli (FI), Figliuolo scelta giusta, figura autorevole che si impegnerà con ogni energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Capacità, determinazione, competenza e rapidità - già dimostrate come commissario per l'emergenza Covid - sono le caratteristiche del generale Figliuolo a cui - con oculatezza - il governo ha affidato le fasi più delicate per la ricostruzione dei territori di Romagna, Abruzzo e Toscana. Lo sottolinea in una nota Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia. "Una figura autorevole che si impegnerà con ogni energia possibile per restituire a quei territori la normalità rubata dall'alluvione, in sicurezza e in assoluta trasparenza. A lui gli auguri di un buon lavoro, nella certezza che e' stata fatta la scelta giusta", evidenzia.(Rin)