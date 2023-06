Decreto Lavoro: Aiello (M5s), aumenta precariato e si fa gioco di persone in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo decreto "è una beffa per i lavoratori. Il primo maggio, nel giorno in cui si dovevano celebrare i loro diritti, il Governo ha approvato un provvedimento che aumenta la precarietà e si fa gioco delle persone in difficoltà. Smantellare il Reddito di cittadinanza è un grave errore, che pagheranno sulla loro pelle i cittadini più deboli. L'accanimento contro i cosiddetti 'occupabili' rivela come l'interesse di questo esecutivo sia avere individui ricattabili che non possono rifiutare qualsiasi lavoro gli venga offerto, anche se sottopagato e con condizioni più vicine alla schiavitù che ad un Paese che dovrebbe promuovere diritti e sviluppo delle persone". Lo ha affermato il deputato del M5s Davide Aiello durante la dichiarazione di voto sulla fiducia al decreto Lavoro. "Sabato 17 giugno - ha ripreso - 20mila cittadini sono scesi in piazza a Roma per chiedere più diritti, salario minimo, lavoro stabile. Per chiedere di non essere trattati come schiavi. Per chiedere, soprattutto, che venga rispettato l'art. 36 della Costituzione, ma 'libera' e 'dignitosa' sono parole che evidentemente lasciano indifferenti questo Governo. Ancora in questi giorni, molti esponenti di maggioranza hanno continuato a ripetere che il taglio del cuneo fiscale presente in questo decreto porterà nelle tasche dei lavoratori 100 euro in più al mese. Magari. Peccato che i numeri dicano che in media saranno 42 euro al mese: nulla se consideriamo che l'inflazione resta tutt'ora oltre il 7 per cento. Solo propaganda sulla pelle dei lavoratori: ecco cosa sa fare questo Governo. Per tali motivi, il M5s voterà 'no' alla fiducia" ha concluso Aiello.(Rin)