Consap: Sestino Giacomoni nominato presidente

- L'Assemblea degli azionisti di Consap – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici Spa, totalmente partecipata dal ministero dell'Economia e delle Finanze – ha approvato ieri il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 e ha provveduto a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione che sarà in carica per il triennio 2023-2025. Il nuovo presidente è Sestino Giacomoni. Vincenzo Sanasi d'Arpe è stato confermato Amministratore Delegato per il secondo mandato. Gli altri componenti del Consiglio di amministrazione sono Francesca Ceruti, Silvia Triggiani, Antonio Zennaro. L'Assemblea ha, inoltre, provveduto a nominare il nuovo Collegio Sindacale in carica per il triennio 2023-2025 così composto: Angela Affinito (Presidente), Giovanni De Summa (Sindaco Effettivo), Silvio Salini (Sindaco Effettivo), Giuseppe Farese (Sindaco Supplente) e Cinzia Vincenzi (Sindaco Supplente). (Rin)