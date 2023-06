Difesa: Borghi (Az-Iv), missioni servono a garantire sicurezza stabilità e pace all'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ci voleva quello che è accaduto sabato e domenica a farci capire qual è il livello di fragilità del contesto storico nel quale ci stiamo muovendo. Quelle vicende ci dicono qual è l'importanza del nostro ruolo internazionale e delle nostre alleanze. La situazione si sta complicando, e raccontare che sarà possibile un orizzonte nel quale si possono spostare risorse verso altri contesti significa fare un cattivo servizio. Non possiamo immaginare che ci sia qualcuno che fa il lavoro per noi ma dobbiamo assumerci la nostra responsabilità. Le missioni internazionali non sono un dazio da pagare, una scelta che bisogna fare perché gli Stati Uniti lo pretendono. Servono per garantire sicurezza stabilità e pace al nostro paese e al quadro in cui è inserito". Lo ha detto in Aula a palazzo Madama il senatore del Gruppo Azione-Italia Viva Enrico Borghi, durante le dichiarazioni di voto alle Risoluzioni sui trattati internazionali. "Sulla Libia, e mi rivolgo in particolare agli amici a Partito democratico, non possiamo avere una posizione ideologica. Sul memorandum Italia-Libia questo governo fa lo stesso del precedente, non si capisce il motivo di una differenziazione. Il governo Meloni riprende e fa sua la relazione del governo Draghi, e il lavoro dei ministri che ne fecero parte. Chiamarsene fuori sarebbe grave errore politico. Abbiamo 25 unità di personale guardia di finanza in Libia. Chiedo: se spostassimo i nostri militari da Bengasi o da Tripoli e venissero sostituiti da istruttori turchi o russi avremmo una ricaduta positiva per noi, per i diritti civili, per i civili in Libia? Per coerenza quindi voteremo a favore delle missioni internazionali", ha concluso Borghi. (Rin)