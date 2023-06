Usa: da Tesoro nuove sanzioni per quattro società legate al Gruppo Wagner

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del Tesoro Usa per il controllo degli asset stranieri (Ofac) ha annunciato nuove sanzioni nei confronti di una persona e quattro società operanti nel campo della compravendita di oro, e le cui attività contribuiscono al finanziamento della compagnia paramilitare russa Wagner, fondata da Evgenij Prigozhin. In una nota, il Tesoro ha spiegato che le quattro entità sanzionate, basate in Russia, negli Emirati Arabi Uniti e nella Repubblica Centrafricana, sono impegnate nella “compravendita illegale di oro”, e che i loro proventi contribuiscono al finanziamento e all’espansione del Gruppo Wagner in Ucraina e in Africa. “La compagnia paramilitare russa Wagner si avvale dello sfruttamento illegale di risorse naturali in Paesi come Mali e Repubblica Centrafricana, per finanziare la propria attività”, ha commentato il sottosegretario Usa con delega al terrorismo e all’intelligence finanziaria, Brian Nelson. Nello specifico, le misure hanno colpito le società Midas Ressources Sarlu, compagnia mineraria basata nella Repubblica Centrafricana che possiede le concessioni e le licenze necessarie per l’esplorazione e l’estrazione di minerali e gemme preziose nel Paese; Diamville Sau, basata anch’essa nella Repubblica Centrafricana e controllata direttamente da Prigozhin; l’emiratina Industrial Resources General Trading; e l’azienda russa Limited Liability Company Dm. In aggiunta, le sanzioni hanno colpito anche Andrey Nikolayevich Ivanov, cittadino russo e coordinatore delle attività di Wagner in Mali. (Was)