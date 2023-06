Difesa: Perego, missioni internazionali importante strumento di politica estera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie agli oltre settemila militari italiani impegnati oggi nelle missioni Internazionali, "le nostre Forze Armate lavorano per portare la pace con grande professionalità e con la loro capacità di creare empatia con le popolazioni con cui entrano in contatto”. Lo ha dichiarato il sottosegretario di Stato alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, come rappresentante del governo al Senato nell'ambito della discussione delle risoluzioni che autorizzano le missioni internazionali del 2023. “Il quadrante africano, il fronte Sud e quello Est dell’Alleanza sono aree strategiche con un impegno importante dei militari italiani in oltre 40 missioni”, ha proseguito Perego. "Dove noi operiamo si creano le situazioni di stabilità, benessere, tutela dei diritti e di prosperità. Per questo credo che le missioni internazionali siano uno straordinario strumento di politica estera”, ha aggiunto il sottosegretario. “E’ quindi interesse del Paese - ha concluso - “farle crescere per i nostri interessi nazionali e per difendere la sicurezza dell’area del Mediterraneo minacciata non solo dal conflitto russo-ucraino ma anche dalle tensioni quotidiane sopra e sotto le nostre acque”. (Res)