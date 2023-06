Brasile: ministra Turismo in Portogallo, focus su possibile partnership su accoglienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra del Turismo del Brasile, Daniela Carneiro, ha visitato la Scuola di Turismo e Ospitalità di Lisbona per discutere possibili partnership tra le istituzioni. "Il turismo è responsabile del 19 per cento del Pil del Portogallo, mentre in Brasile la nostra attività corrisponde al 7,8 per cento di tutta la ricchezza prodotta nel Paese. Vogliamo importare il modello di successo sviluppato qui perché comprendiamo che la crescita e il rafforzamento del turismo in Brasile implicano necessariamente la qualificazione dei professionisti che lavorano nel settore", ha affermato Carneiro. La ministra è in Portogallo per partecipare all'XI Forum giuridico di Lisbona. (segue) (Brb)