Brasile: ministra Popoli originari consegna riconoscimento di nuova riserva indigena (2)

- "La consegna del titolo chiude un ciclo importante dell'operazione di liberazione del territorio da insediamenti non indigeni, iniziata a marzo, che vede coinvolti diversi organi del governo federale, in ottemperanza alla determinazione della Corte suprema", si legge nel comunicato. Il governo ha fatto sì che 1.600 persone non indigene abbandonassero volontariamente la terra. "Sebbene la giustizia avesse disposto l'immediata rimozione degli occupanti illegali del terreno, il governo ha negoziato un periodo di 30 giorni per ordinare alle famiglie di andarsene, senza bisogno dell'uso della forza", conclude. (Brb)