Usa: Arizona, Pelosi parteciperà a raccolta fondi per il democratico Ruben Gallego

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Camera dei rappresentanti, Nancy Pelosi, parteciperà giovedì sera ad una serata di raccolta fondi per la campagna elettorale del deputato democratico Ruben Gallego, candidato per il seggio dell’Arizona al Senato attualmente occupato dall’indipendente Kyrsten Sinema. La presenza della Pelosi alla serata, confermata dall’emittente “Nbc News” è significativa, data l’influenza dell’ex presidente della Camera e il fatto che non abbia ancora dichiarato ufficialmente di sostenere la candidatura di Gallego. La senatrice dell’Arizona ha lasciato i democratici lo scorso anno, diventando indipendente ma rimanendo allineata al Partito al momento delle votazioni. Recentemente, la Pelosi ha anche annunciato il suo sostegno alla candidatura del democratico Adam Schiff per il seggio attualmente occupato dalla senatrice californiana Dianne Feinstein. (Was)