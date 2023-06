Decreto Lavoro: Schifone (Fd'I), provvedimento simbolo di questo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto Lavoro "è un provvedimento simbolo di questo governo, è un provvedimento che dà la misura della attitudine alla coerenza di questo governo, è un provvedimento che dà la sua chiara impronta. Arriva in quest'aula e porta con sé tutta la visione sui temi strategici per la nostra nazione e per la nostra agenda politica, il lavoro, le politiche attive del lavoro, e su temi strategici come l'inclusione sociale, la sicurezza sui luoghi di lavoro, la disabilità". Lo ha detto nel corso del suo intervento in Aula sul voto di fiducia al dl Lavoro, il capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Lavoro Marta Schifone. "Per mettere in pratica questo abbiamo seguito due direttrici. Da un lato il superamento dell'assistenzialismo di stato, con la revisione del reddito di cittadinanza. Dall'altro l'abbattimento del cuneo fiscale, la nostra vera ricetta per sostenere i lavoratori, in particolare le fasce più deboli. E ci impegneremo per rendere tutto strutturale, abbiamo un orizzonte temporale di legislatura". Citando i dati Istat, Schifone ha poi aggiunto: "Ad aprile il numero di occupati ha raggiunto il livello più alto mai raggiunto in Italia, pari a 23,446 milioni. Oltre un milione di occupati in più nel primo trimestre di quest'anno con un trend positivo. Non si può non registrare che oltre agli italiani anche i numeri ci danno ragione". (Rin)