Governo: Calenda, scelte Panetta e Figliuolo giuste e di qualità

Leader di Azione

19 luglio 2021

- 'Le scelte di Fabio Panetta per Banca d'Italia e Francesco Paolo Figliuolo per la ricostruzione in Emilia Romagna mi sembrano entrambe giuste e di qualità. Buon lavoro". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, leader di Azione. (Rin)