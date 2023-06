Ue: europarlamentari Fi a Lagarde, così rischiamo la recessione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione della presidente della Banca centrale europea (Bce) Christine Lagarde di alzare i tassi d'interesse a luglio è "preoccupante e sconsiderata". È quanto si legge in una lettera che gli europarlamentari di Forza Italia hanno inviato a Lagarde oggi pomeriggio. "Se si continua così rischiamo una recessione", dichiara nella missiva l'onorevole Fulvio Martusciello, capo della delegazione di Forza Italia presso il gruppo del Partito popolare europeo (Ppe). "Da mesi i trend inflazionistici sono al ribasso e, seppur condividiamo l'obiettivo di avere un'inflazione stabile al 2 per cento nella zona euro, la tempestività con cui la Bce cerca di riportarla nella norma ci preoccupa, poiché rischia di schiacciare ancora di più famiglie ed imprese", continua Martusciello. "Decidere di alzare il prezzo del denaro in un momento economicamente difficile - prosegue l'onorevole a nome di tutti gli eurodeputati forzisti - non manda il giusto segnale. Il potere di spesa delle famiglie è già fortemente diminuito e, con una crescita produttiva inferiore alle attese, è necessario trovare misure adeguate per recuperare le perdite e non aumentare il costo del denaro per i cittadini". (Beb)