Roma: presidente Municipio I, riparametrare bilancio territorio, poche risorse per decoro

- La presidente del Municipio Roma I, rispetto a quanto riportato oggi da alcune agenzie di stampa, tiene a precisare in una nota che "come Municipio abbiamo l'esigenza di riparametrare le esigenze di bilancio con criteri nuovi che non siano più quelli del solo numero dei residenti o dei chilometri delle nostre strade. Non si tratta - sottolinea - di reimmettere sul territorio quanto viene prodotto nel I Municipio, ma di tenere conto di nuovi parametri, come l'impatto sul territorio dei city users e dei turisti, per garantire risorse adeguate alle nuove esigenze. L'attuale dotazione finanziaria, infatti, non permette al Municipio di avere risorse adeguate e sufficienti a garantire i livelli di decoro che vorremmo raggiungere per il nostro territorio. Resto pienamente convinta nella necessità che la redistribuzione delle risorse su tutto il territorio del comune di Roma sia un principio da cui non si può prescindere", conclude Bonaccorsi.(Com)