Venezuela: respinto ricorso di Caracas, proseguono indagini Cpi su crimini contro umanità

- La procura generale della Corte penale internazionale (Cpi) può continuare le indagini in corso sui presunti crimini di lesa umanità attribuiti alle autorità del Venezuela. La Camera preliminare della Cpi ha infatti giudicato ancora "insufficienti" le azioni intraprese dalla giustizia di Caracas, respingendo il ricorso presentato dal governo del presidente, Nicolas Maduro. La magistratura ha compiuto alcuni "passi", riconosce la Camera, ma "i procedimenti penali interninon rispecchiano sufficientemente la portata dell'indagine prevista dall'accusa". Una conclusione cui i magistrati arrivano segnalando che il Venezuela non sta effettuando indagini sul nocciolo delle accuse, senza mostrare "l'intenzione di volerlo fare", e che si tende a indagare su elementi non in alto alla catena di comando. Inoltre, "il Venezuela sembra aver preso misure investigative limitate" e "sembrano esserci periodi inspiegabili di inattività nelle indagini". (segue) (Vec)