Venezuela: respinto ricorso di Caracas, proseguono indagini Cpi su crimini contro umanità (2)

- La Corte penale internazionale, con sede a L'Aia (Paesi Bassi), ha aperto nel novembre del 2021 un'inchiesta formale per presunti crimini contro l'umanità che si sarebbero compiuti in Venezuela dal 2017, anno in cui sono stati registrati più di cento morti nelle proteste contro il governo Maduro. L'iniziativa veniva al termine dell'indagine preliminare effettuata sul campo, da cui sono emersi validi indizi di violazioni previste nello Statuto di Roma (crimini di guerra, crimini contro l'umanità, genocidio e atti di aggressione) nel Paese. Nell'occasione le parti firmarono un memorandum di intesa che impegnava Caracas ad adottare misure stringenti per garantire che anche le forze di sicurezza rispondessero dei loro crimini, dal trattamento dei detenuti agli arresti extragiudiziari, alle morti per persone sotto tutela dello Stato, per citare alcuni esempi. Sforzi che però non hanno convinto la procura della Corte, portando all'apertura formale di un fascicolo. (segue) (Vec)