Venezuela: respinto ricorso di Caracas, proseguono indagini Cpi su crimini contro umanità (3)

- Di parere contrario, il governo Maduro ha nel tempo presentato ricorsi per impedire il via alle indagini, senza però avere fortuna. A inizio aprile si legge in una nota pubblicata sulla pagina web dell'ufficio, si respinge il ricorso sulla competenza della Corte: "Il governo del Venezuela non ha dimostrato di aver realizzato o di portare avanti indagini nazionali con portata tale di quelle che sta realizzando il tribunale", recita la nota ricordando che solo questo elemento potrebbe rendere vana l'azione della corte. La procura "apprezza" le informazioni apportate dal governo del presidente, Nicolas Maduro, rispetto alle azioni operate dalle forze di sicurezza, ma "dopo un'analisi attenta" conclude che non si tratta di elementi in grado di "cambiare" le proprie conclusioni. (segue) (Vec)