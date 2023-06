Decreto bollette: Pichetto, prosegue sostegno a famiglie e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il decreto bollette, "il governo prosegue con coerenza il sostegno a cittadini e imprese nella difficile congiuntura energetica. La proroga al terzo trimestre del bonus sociale per i clienti in difficoltà economica, l’Iva al 5 per cento sul metano in usi civili e industriali e l’azzeramento degli oneri generali per il settore gas sono segnali importanti. Si intensifica, dunque, quel percorso di contenimento dei costi per le famiglie e i settori produttivi avviato da tempo e che si rende ancora necessario in questa fase”. Lo afferma il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, commentando il provvedimento approvato in Consiglio dei ministri sull’acquisto di energia elettrica e gas. (Rin)