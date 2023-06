Russia: ambasciatore in Italia, marcia di Prigozhin provocata solo da sue ambizioni personali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La marcia di Prigozhin su Mosca è stata provocata unicamente "dalle sue esorbitanti ambizioni e dai suoi interessi personali". Lo ha scritto l’ambasciatore della Federazione Russa a Roma, Aleksej Paramonov, sul suo canale Telegram, in relazione al tentativo di insurrezione armata guidato dal fondatore del gruppo paramilitare Wagner, Evgeny Prigozhin, sabato scorso. “Non ha ricevuto alcun sostegno dalla società, dallo Stato o dall'esercito e fin dall'inizio era destinata a fallire. Naturalmente, ci sarà un'indagine approfondita su quanto accaduto, e naturalmente si trarranno importanti conclusioni”, ha dichiarato il diplomatico. “La cosa principale è che l'ordine costituzionale è stato rapidamente ripristinato e che lo Stato, l'esercito e la società hanno superato la prova con onore, hanno dimostrato la maturità e la saggezza proprie della millenaria storia russa. E dappertutto si sono accorti ancora una volta e con una chiarezza inconfutabile della leadership indiscussa di Vladimir Putin e del suo ruolo chiave nel garantire la stabilità della Federazione Russa”, si legge nel messaggio dell’ambasciatore. Paramonov ha richiamato alcune situazioni a suo avviso “analoghe” che si sono verificate in passato in vari Paesi, dal “Putsch dei generali” delle unità francesi di stanza in Algeria nel 1961, al golpe fallito in Turchia nel luglio 2016, al cosiddetto “golpe Borghese” in Italia nel 1970. (Res)