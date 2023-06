Sisma 2016: Usr avvia indagine mercato per interventi di ricostruzione Castelluccio di Norcia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ufficio speciale ricostruzione Umbria ha pubblicato sul Bur un avviso pubblico finalizzato alla ricostruzione di Castelluccio, frazione del Comune di Norcia, distrutta dagli eventi sismici del 2016. Nel sito dell’Usr Umbria è stato pubblicato l’avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della successiva indizione di apposita procedura negoziata telematica per la conclusione di un Accordo Quadro per l’attuazione degli interventi relativi ai lavori di ricostruzione di Castelluccio di Norcia con particolare riferimento agli edifici pubblici e privati, alle urbanizzazioni primarie e secondarie, comprese le strutture fondali antisismiche e accessorie. Il valore complessivo stimato dell'Accordo Quadro, per una durata di quattro anni, è di 68 milioni di euro. (Rin)