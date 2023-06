Ue: Michel, a vertice europeo ribadiremo sostegno a Kiev e impegno su difesa comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vertice europeo che si svolgerà a Bruxelles giovedì e venerdì è chiamato a ribadire l'incrollabile sostegno all'Ucraina. È quanto si legge nella lettera inviata dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ai leader dei 27 Stati membri. "La nostra incrollabile unità è in contrasto con la divisione della Russia, evidenziata dagli eventi di questo fine settimana. La distruzione della diga di Kakhovka all'inizio di questo mese è uno dei più grandi disastri causati dall'uomo nel nostro tempo. Oltre alle drammatiche conseguenze di cui siamo già stati testimoni, minaccia anche la più grande centrale nucleare d'Europa. Ancora di più in queste circostanze, ribadiremo il nostro impegno a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario, anche attraverso un'assistenza finanziaria e militare sostenibile", si legge nel testo della lettera. Inoltre, scrive Michel, "dovremmo anche discutere su come intensificare ulteriormente il sostegno internazionale alla formula di pace dell'Ucraina". Impegno richiesto da Michel anche per quanto riguarda la difesa comune europea: "L'anno scorso, a Versailles, abbiamo deciso di assumerci maggiori responsabilità per la sicurezza e la difesa europea. Ora è il momento di valutare a che punto siamo e di discutere su come accelerare il nostro lavoro, per essere all'altezza dei nostri impegni", si legge ancora nella lettera. (Beb)