Roma: Meloni incontra Gualtieri, sul tavolo Pnrr, Giubileo, Expo e riforma poteri Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Un incontro per discutere delle grandi sfide che attendono la Capitale, il Giubileo del 2025 e l'eventuale Expo del 2030, ma anche per fare un punto sulla riforma dell'ordinamento di Roma Capitale e sui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nella mattinata il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. La riunione è stata l’occasione per fare il punto su diverse questioni in agenda relative a Roma: dal prossimo Giubileo, a cui si collega il tema delle spese correnti, all’Expo 2030, ma si è parlato anche di Metro C e del tema dei flussi turistici, la questione della gestione del debito e i progetti Pnrr. In particolare, sul Pnrr è stata discussa la proposta già avanzata dal sindaco Gualtieri al ministro Raffaele Fitto nell’ambito del lavoro sul "RepowerUe" della messa terra di 300 milioni per l’efficientamento energetico di 60 licei della Città metropolitana e 300 milioni per la manutenzione straordinaria dell’edilizia residenziale pubblica. (segue) (Rer)