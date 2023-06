Roma: Meloni incontra Gualtieri, sul tavolo Pnrr, Giubileo, Expo e riforma poteri Capitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- A quanto si è appreso da fonti di Palazzo Chigi “si è trattato di un incontro positivo e operativo, volto a individuare soluzioni pragmatiche per le questioni di Roma Capitale. C’è grande interesse del presidente Meloni ad affrontare tutte le tematiche che riguardano la città di Roma in ottica di un miglioramento strutturale della Capitale”. Il sindaco Gualtieri, a margine di una presentazione in Campidoglio, ha ribadito che il confronto "è stato positivo" e "abbiamo discusso anche dell'ordinamento di Roma Capitale e delle relative risorse. È stato un incontro molto ampio, con un'interlocuzione positiva che, si dovrà tradurre su una serie di singole questioni individuate". (segue) (Rer)