Roma: Meloni incontra Gualtieri, sul tavolo Pnrr, Giubileo, Expo e riforma poteri Capitale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le priorità dei prossimi mesi, da affrontare, c'è la disponibilità del Campidoglio a investire e utilizzare le risorse aggiuntive del Pnrr su scuole e alloggi popolari. "Ho ribadito la disponibilità a mettere a terra risorse aggiuntive su scuole e case popolari, essendo Roma, per esempio, in anticipo. Abbiamo una capacità di messa a terra nei tempi previsti. Solo lì abbiamo manifestato la nostra disponibilità. Non siamo andati a chiedere soldi in modo generico. E da parte mia e della premier c'è stata molta serietà, attenzione e concretezza", ha concluso il sindaco. All'incontro hanno partecipato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, il Capo di gabinetto della presidenza del Consiglio, Gaetano Caputi, e il Capo di gabinetto del sindaco di Roma, Alberto Stancanelli. (Rer)