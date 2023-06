Sport: assessore Roma, Assemblea approva senza voti contrari nuovo Regolamento contributi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvato senza voti contrari dall'Assemblea capitolina il nuovo regolamento per la concessione di contributi in ambito sportivo. Ventotto voti favorevoli con la maggioranza della Giunta Gualtieri presente in Aula a ranghi compatti e il voto favorevole anche degli esponenti della Lista Calenda e l'astensione dei consiglieri della Lega, del Movimento 5 stelle e di Fratelli d'Italia presenti in aula al momento del voto. "Quella di oggi è una giornata storica per lo sport di Roma. Insieme ai colleghi di maggioranza, che ringrazio per l'ottimo lavoro fatto e per la sensibilità dimostrata, abbiamo scelto di valorizzare lo sport di base e dare veramente a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi l'opportunità di praticare una disciplina a prescindere dalla disponibilità economica delle loro famiglie. Sosterremo non più solo gli organizzatori degli eventi e delle gare, ma anche direttamente le associazioni sportive con particolare riguardo a quelle che promuovono corsi mirati all'inclusione delle disabilità. E abbiamo introdotto la possibilità di erogare voucher per i bambini dai 5 ai 16 anni appartenenti a famiglie a basso reddito". Lo ha detto l'assessore capitolino allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda Alessandro Onorato. (segue) (Com)