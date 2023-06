Sport: assessore Roma, Assemblea approva senza voti contrari nuovo Regolamento contributi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In più – ha aggiunto l'assessore Onorato - sarà possibile presentare progetti pluriennali così da fornire certezze agli organizzatori che potranno pianificare al meglio le loro attività. Abbiamo superato le criticità del precedente regolamento della Giunta Raggi anche sul fronte della semplificazione della rendicontazione. Fino ad oggi per ricevere il contributo, dopo essere stati ammesse, le associazioni dovevano presentare certificati e documentazioni come se avessero realizzato una grande opera pubblica. Con il risultato che spesso i costi per tecnici e bolli erano superiori al contributo stesso. Da oggi non sarà più così: meno burocrazia, più controlli e finalmente certezze nei tempi. Si apre una nuova stagione, con lo sport e chi lo promuove veramente al centro delle politiche dell'amministrazione comunale". (Com)