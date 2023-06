Bielorussia: Casa Bianca, non possiamo confermare trasferimento armi nucleari russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non sono in grado di confermare il trasferimento di armi nucleari dalla Russia alla Bielorussia. Lo ha detto la vice portavoce della Casa Bianca, Olivia Dalton, durante un briefing con la stampa. “Non possiamo confermare questa informazione”, ha detto, rispondendo alla domanda di un giornalista sulle recenti dichiarazioni del presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, secondo cui “una parte significativa” delle armi nucleari russe si trova già nel territorio del Paese. (Was)