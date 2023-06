Ambiente: Musumeci, per la prima volta modello unico per ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo per la prima vota dato all’Italia un modello unico per la ricostruzione sui territori colpiti da terremoti, alluvioni, frane, ed eventi vulcanici”. A dirlo è stato il ministro delle Politiche del mare e la Protezione civile, Nello Musumeci, nel corso di una conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei ministri. Nel passato, ”si è proceduto con un provvedimento per ogni calamità senza un quadro giuridico organico”, ha aggiunto, ricordando che il modello unico per le emergenze prevede “modelli di governance e organizzazione”. (Rin)