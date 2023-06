Difesa: Gasparri (FI) su missioni, nostro voto è impegno costante a favore delle Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il voto a favore delle missioni internazionali "per noi di Forza Italia non è un rito periodico, ma un impegno costante che ci deve richiamare al sostegno alle Forze armate che rispettano ed esportano i valori costituzionali e democratici". Lo ha detto in Aula il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, intervenendo in dichiarazione di voto sulle missioni all'estero "Le nostre donne e i nostri uomini impegnati all'estero – ha spiegato - rappresentano un elemento di ordine e di legalità di cui dobbiamo essere fieri. Dobbiamo ricordarcene sempre, sostenendoli concretamente quando parliamo dei loro diritti, del rinnovo dei contratti, dello stanziamento di risorse per il comparto. L'Italia, che ha una lunga storia di missioni, deve continuare ad esserci negli scenari più difficili come in Libia o nell'area sud sahariana, da dove hanno origine tante situazioni che alimentano la speculazione, tanti viaggi della morte in cui si arricchiscono i trafficanti. Continuiamo con il nostro impegno contro la guerra in Ucraina che in tutti i modi stiamo cercando di fermare, siamo in contesti internazionali molto complicati dove portiamo pace, diplomazia e democrazia con l'obiettivo di garantire i diritti dei popoli. Nel Mediterraneo poi interveniamo per evitare che l'Italia sia l'approdo di tutte le disperazioni. Noi, con grande generosità, ci facciamo carico di accogliere chi arriva sulle nostre coste, ma dobbiamo anche garantire la nostra sicurezza. Con orgoglio per i militari italiani all'estero che ringraziamo per il loro impegno e il sostegno alla libertà, alla democrazia e alla pace, esprimiamo il nostro voto favorevole" ha concluso Gasparri. (Rin)