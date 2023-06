Maltempo: Musumeci, Figliulo nominato per sua competenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nomina del commissario per la ricostruzione in Emilia Romagna "non è stata ancora notificata. Il presidente Meloni ha solo comunicato il nominativo, che è quello del generale Figliulo” scelto per le sue competenze dimostrate “in un momento drammatico” come quello della pandemia. Lo ha affermato il ministro delle Politiche del mare e la Protezione civile, Nello Musumeci, nel corso di una conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei ministri. “Oggi abbiamo predisposto il quadro normativo adottando alcune norme propedeutiche alla nomina del commissario che avverrà dopo l’approvazione del governo”, ha aggiunto ricordando che “si tratta di un alto ufficiale che si avvarrà di tutto il personale che riterrà necessario visto che sono previste 60 persone di supporto”, ha concluso. (Rin)