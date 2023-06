Italia-Svizzera: ambasciatrice Shmutz Kirgoz, ottime relazioni bilaterali rafforzate con nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Svizzera hanno ottime relazioni bilaterali, rafforzate anche con il nuovo governo di Roma. Lo ha detto l’ambasciatore svizzero in Italia, Monika Shmutz Kirgoz, in occasione della festa nazionale della Confederazione elvetica, oggi a Roma. “Abbiamo stabilito rapidamente i rapporti con il nuovo governo”, ha ricordato l’ambasciatrice, menzionando anche la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in Svizzera, e le visite di tutti i ministri svizzeri in Italia. Schmutz ha poi citato i 600 mila italiani che vivono nella Confederazione elvetica e i quasi 60 mila cittadini svizzeri nel nostro Paese. La diplomatica ha infine menzionato la forte cooperazione sul piano della difesa, sia in relazione ai velivoli F-35, sia all’ambito cibernetico. (Res)