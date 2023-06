Torino: Decaro (Anci), vicinanza a Chiara Appendino, sindaci considerati responsabili per qualunque cosa accada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel rispetto della sentenza di appello voglio esprimere vicinanza a Chiara Appendino. In un Paese nel quale il sindaco non è responsabile dell'ordine pubblico, la sua condanna, a fronte di tutte le altre assoluzioni, non può lasciare indifferenti. Mi chiedo con quale spirito un sindaco possa accingersi a organizzare qualche grande evento pubblico questa estate sapendo che viene considerato responsabile di qualunque cosa accade nel proprio comune per il solo fatto di essere il sindaco". Lo dichiara il presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro.(Rin)