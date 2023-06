Kenya: leader opposizione Odinga invita alla disobbedienza civile contro l'aumento delle tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dell'opposizione del Kenya, Raila Odinga, ha fatto appello alla disobbedienza civile a livello nazionale nel tentativo di annullare i recenti aumenti delle tasse concordati dal parlamento. Rivolgendosi ai suoi sostenitori in un comizio tenuto oggi nella capitale Nairobi, Odinga - arrivato secondo nelle elezioni presidenziali dello scorso anno - ha anche chiesto una ripresa delle proteste di massa contro il governo del presidente William Ruto. “Dobbiamo punire i traditori. Dobbiamo abrogare la legge finanziaria", ha detto a migliaia di suoi sostenitori. "Attraverso la disobbedienza civile, negheremo a Ruto le tasse che pensa di poterci estorcere con la forza. Ci stiamo riprendendo il nostro potere", ha aggiunto il leader dell'opposizione, facendo appello agli operatori del trasporto pubblico affinché aumentino la capacità di carico dei loro veicoli per coprire i maggiori costi operativi, esortando anche gli agenti di polizia a consentire il sovraccarico dei veicoli. Odinga ha anche delineato un modo per "abbracciare il boicottaggio fiscale", inclusa la limitazione del consumo di benzina attraverso il car-sharing per ridurre la riscossione delle tasse sul carburante. Odinga ha anche chiesto ai datori di lavoro di ignorare le detrazioni fiscali "punitive", inclusa la controversa tassa sull'alloggio dell'1,5 per cento. (segue) (Res)