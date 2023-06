Kenya: leader opposizione Odinga invita alla disobbedienza civile contro l'aumento delle tasse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciò avviene pochi giorni dopo che il presidente Ruto ha firmato le controverse misure fiscali in legge dopo che erano state approvate dai parlamentari la scorsa settimana. La nuova legge prevede, tra le altre cose, il raddoppio dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) sui prodotti combustibili dall'8 al 16 per cento, oltre che l'introduzione di un prelievo per l'alloggio dell'1,5 per cento sulla retribuzione base dei dipendenti, che sarà addebitato sia al datore di lavoro che al dipendente. I soldi dovrebbero andare a un fondo per costruire case per i meno abbienti. Il presidente Ruto ha difeso la nuova legge, affermando che il fondo per la casa mira a costruire case a prezzi accessibili per le persone a basso reddito e generare opportunità di lavoro. (Res)