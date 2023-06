Governo: al via Cdm a palazzo Chigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziata a palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri. All’ordine del giorno del Cdm, tra le altre cose, un decreto legge con disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, un disegno di legge con le disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai recenti eventi alluvionali e un disegno di legge per interventi in materia di sicurezza stradale. (Rin)