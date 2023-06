Inflazione: Gamberini (Legacoop), cooperative hanno assorbito aumento, calo consumi è problema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperative di consumo hanno assorbito la maggior parte dell'inflazione caricata dai produttori nei primi sei mesi dell'anno. A dirlo Simone Gamberini, presidente Legacoop, in un punto stampa prima dell'incontro fra una delegazione di europarlamentari italiani e Alleanza cooperative Italiane, della quale Gamberini è co-presidente. "Se guardiamo ai dati di bilancio 2022 è evidente che la cooperazione di consumo ha assorbito, nei primi sei mesi dell'anno, la maggior parte dell'inflazione caricata dai produttori. In uno scenario di inflazione permanente, però, si sta sviluppando il problema della riduzione dei consumi nel nostro Paese", ha detto. "Sette italiani su 10 sono propensi a ridurre i propri consumi in relazione all'aumento dei tassi di interesse. La riduzione oggettiva delle vendite, sia in volumi che in fatturato, nei primi sei mesi dell'anno, depurato dall'inflazione, è stato del 3 per cento se pensiamo alla grande distribuzione. È evidente che rischia di svilupparsi ancora di più un problema sociale e di disuguaglianze che crescono nel nostro Paese", ha aggiunto Gamberini. "Anche per questo, abbiamo espresso più di una volta la necessità, anche nei confronti del governo, di attivare politiche che cerchino di ridurre quantomeno l'impatto sulle fasce più deboli dell'inflazione. Sicuramente la riduzione del cuneo fiscale è stato un intervento importante, ma che finirà i suoi effetti a novembre. Abbiamo chiesto che venga prolungato anche per i prossimi anni e che diventi una misura stabile, ma occorrono altri interventi per far recuperare potere d'acquisto ai lavoratori", ha poi proseguito parlando ai giornalisti. "Noi possiamo impegnarci nella contrattazione per rinnovare i contratti anche con aumenti importanti, ma se penso alle cooperative sociali delle quali è in discussione il contratto, serve che il governo riconosca gli aumenti salariali. Il problema è evidente e occorre un'azione che metta insieme i produttori, i grandi distributori e lo Stato, nel produrre azioni che permettano di recuperare potere d'acquisto per le famiglie", ha rilevato Gamberini. (Beb)